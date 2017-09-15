〈南部〉大內橋下曾文溪畔 甜根子草好好拍

2017-09-15

〔記者黃文瑜／大內報導〕大內橋下曾文溪畔，每到秋天就有白花花一片如白雪的景致，吸引許多喜歡拍照的民眾到大內橋上取景，不過這些白花花的植物，一直被誤認為蘆葦，但專家表示，長在河畔上的非蘆葦，而是「甜根子草」。蘆葦、甜根子草和芒草，在一般人的印象中，長得很相似，經常將幾種「禾本植物」混為一談，特有生物研究保育中心植物組組長許再文指出，實際上三種植物的花穗顏色不同，生長的環境也不同，不過全台灣各地都能見到它們的蹤影。

甜根子草銀白色 蘆葦及芒草褐色

許再文說，甜根子草與蘆葦及芒草最大的分別是花色，如果是銀白色一大片，如同白雪就是甜根子草，蘆葦和芒草則是金黃色略帶褐色。甜根子草通常長在溪床、河畔有石頭的地方，開花的季節約在夏末秋初。

而蘆葦是水生植物，所以莖為空心，為了要讓空氣存在內部，通常生長在山區沼澤地及海邊泥灘地，像是集集攔河堰及七股海邊都能見到它們的身影，而開花時間在海邊的蘆葦通常是秋天開花，山上的則是夏天開花。

花色與蘆葦同為金黃色的芒草莖為實心，通常長在山坡地上，台北常見的芒草為白背芒，約五、六公尺高，但在秋天開花，南部地區的五節芒，則是春夏開花，最高能長到十公尺。

大內區長李賢村表示，大內橋下的甜根子草，經常讓民眾駐足拍照，而橋上為最好的拍攝景點，但呼籲民眾取景時要特別注意交通安全，把車停在堤防上，再步行至橋上拍照。許再文也提醒，在野外各種環境拍照時都需小心，因荒野有自己的生態，禾本植物都有鳥類築巢也會有天敵蛇類居住，儘量不要驚擾動物，另外也需注意地質，才能拍到漂亮的景致又玩得開心。