〈南部〉百年老樹樹洞 被塞54支玻璃瓶

2017-09-15

還有布料、舊衣物一大袋

〔記者蔡文居／台南報導〕位於台南市水交社的一棵珍貴百年老棗樹，「台南社大樹公民」日前發現老樹的樹洞竟塞滿雜物，志工們昨天協力清出一籮筐雜物，包括酒瓶、飲料玻璃瓶五十四支，竹筷子五十多支，布料、舊衣物一大袋，「實在超誇張！」

一○四年被列入珍貴老樹

這棵老棗樹，樹形優美，為台南水交社的地標樹，社區每年都會為它舉辦慶生活動。在台南社大及在地居民努力下，一○四年被台南市政府列入珍貴老樹。

台南社大植物老師李武昌表示，他上週經過水交社路，遠遠看到這棵百年老棗樹長得很健康，又逢開花結果期，十分漂亮，但走近觀察，卻發現樹幹的樹洞內被塞滿各式各樣的碎布與泡棉，樹頭裂縫還可以看到許多飲料玻璃瓶。

李武昌與社大志工昨天為老樹整理環境並清出樹洞內雜物，共清出一堆酒瓶、飲料玻璃瓶共五十四支，還有五十多支竹筷，及布料、舊衣物一大袋。李武昌說，真的超誇張！志工認為，應該是有人在樹下休憩、飲食所留下。

李武昌說，清理後察看腐朽部分，老樹自身修護良好，也不會有積水產生孑孓問題。先前曾擴大老樹的樹穴，改善棲地及適當的支撐，生長環境變好，長得更為茂盛，在清理完酒瓶、玻璃瓶等廢棄物後，希望更多人關心、愛護老樹，讓它可以健康成長。