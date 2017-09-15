〈南部〉澎湖新公車總站 使用執照獲准

2017-09-15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖公共車船管理處（簡稱車管處）新建的公車總站，因綠覆率不足無法啟用，歷經柏油路種樹、綠帶植樹磚後，終於在十三日核准使用執照；但此次以鋪設植草磚綠帶方式，不僅占用公車進站路面，也在地下停車場出入口鋪設，引發民眾質疑植草磚能禁得起輾壓或下雨等變化，認為公務單位行事過於僵化。

車管處新建公車總站，位於市中心精華區，一樓規劃賣店、二樓以上則設計成旅館，被外界視為商機無限，但三月份完工、六月份報請驗收，卻遲遲無法核發使用執照，被外界抨擊為「蚊子館」，原來是因都市計畫條例規定綠覆率，依法二分之一退縮保留地，要有九十四平方公尺綠覆面積，但公車總站未達標準。

根據了解，公車總站有設花台、頂樓也有植栽，但綠覆率仍不足，因此曾在公車進站柏油路面上種樹，被樹黨前主席冼義哲披露後，還攻占各大媒體版面，被視為公共建設笑話；此次則以鋪設植草磚綠帶方式，不僅占用公車進站路面，也在地下停車場出入口鋪設，引發民眾質疑植草磚能禁得起輾壓或下雨等變化，認為公務單位行事過於僵化。

澎湖縣政府工務處長蔡淇賢表示，會要求工程單位鋪設工整，並規定強度，目前南海遊客中心及台灣各都會區都有類似設計，並非澎湖首創，至於民眾質疑植草磚坑坑洞洞，對於老人家或是腳踩高跟鞋的女性朋友造成危險，如果檢驗過後又拆除，更認為有浪費公帑之嫌？蔡保證絕不會拆除，但會留通道方便民眾使用，更會加強平整度及強度，維持安全性。