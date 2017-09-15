〈南部〉覆鼎金公墓地藏王 議員籲列保存

2017-09-15

非泥塑、沒戴帽子 形體特別

〔記者王榮祥／高雄報導〕因應覆鼎金公墓遷葬，守護墓區超過一甲子的覆鼎金地藏王前景不明，張豐藤、簡煥宗等市議員昨邀相關單位會勘，評估覆鼎金地藏王形體特別，且具文史價值，籲市府儘速啟動文化資產調查，設法保存。

工務局表示，原計畫年底前查估，明年上半年拆除，若涉及文資，可以再討論；文化局則指出，初步傾向異地保存，但仍需研議，只要地方申報，會儘速啟動文資程序。

覆鼎金公墓位於原高市、原高縣交界，縣市合併後變成市中心，去年七月啟動遷葬，預計明年底以前遷移一萬六千餘座墳墓（地上），並改造卅公頃墓區為公園綠地，至今年八月已完成一萬零六百餘座墳墓遷葬。

文史工作者透過臉書地下高雄披露，位於公墓南側路口旁、守護墓區超過一甲子的地藏王菩薩，很可能隨公墓遷葬而消失，相當可惜。

該尊地藏王菩薩疑形塑於日治時期，原本在左營，後因建設軍港被遷移至覆鼎金；特別的是地藏王沒戴帽子，跟傳統頭戴五方佛帽的地藏王不太一樣，且覆鼎金地藏王是石刻而成，並非泥塑，外層還被新材料包覆，內部應獲完整保護。

守護公墓數十年 具文史價值

市議員張豐藤、吳益政與簡煥宗，昨偕同相關單位與文史工作者現地會勘，評估覆鼎金地藏王確實有其歷史背景，形體也很特別，建議儘速啟動文化資產調查程序。

議員頗認同文史團體想法，認為覆鼎金地藏王有其時代背景跟意涵，且守護公墓數十年，加上有多處公園建設同時留住神明的前例，極力爭取留住覆鼎金地藏王，為覆鼎金多留住一些場域歷史見證物。