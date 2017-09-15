〈南部〉加護病房辦婚禮 癌末翁了遺願

2017-09-15

87歲老翁與妻子離婚17年

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市八旬吳姓癌末老翁與孫姓老婆十七年前離婚，但為了子女同居生活，反而相互扶持不吵架，不料吳翁今年罹癌末期，想彌補孫婦再次結婚，由高雄榮總醫師陳盈伸當證婚人，前鎮戶政所人員於加護病房辦婚禮，吳翁插管點頭示意，孫婦緊抱床上吳翁輕聲說，「我們又是一家人了」，吳翁於婚禮隔天離開人世，圓了最後遺願。

再續前緣 請醫師當證婚人

八十七歲吳姓癌末老翁與七十八歲孫姓婦人從小是眷村鄰居，家族又是兩代世交，二人長大成人之後，同在兵工廠工作，結婚多年也育有子女，卻因為生活瑣事經常吵架，十七年前辦理離婚，但捨不得離開兒女，仍然同住一個屋簷下。

兩人過同居生活後反而不再吵架，更珍惜夫妻之情，吳翁今年初常肚子痛，經榮總檢查竟是腎臟癌末期，主治醫師陳盈伸建議進行手術，他術前告訴陳醫師心願，希望與前妻再續前緣，想給她一個名分，彌補對她的愛。

婚禮隔天 他安心離開人世

陳醫師先幫他完成手術，再將心願轉達給孫婦，她同意接受吳翁「再求婚」，陳醫師也樂於當證婚人，前鎮戶政所人員進入加護病房，在子女與親友見證下，二人舉辦形式上的婚禮。

戶政所人員詢問吳翁「願不願意」，他插鼻胃管無法言語，但反覆點頭、眨眼，向兒女及親友示意「同意」，孫婦則緊貼他的耳邊，輕聲說「現在你是丈夫，我是老婆，我們再續前緣，重做夫妻，又是一家人了」。

吳翁當場眼角滲出淚珠，孫婦則緊抱床上老公，忍不住流下眼淚，場面溫馨感人，戶政所完成二人結婚登記，吳翁於婚禮隔天安心離開人世，完成他的最後心願。