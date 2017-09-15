〈南部〉捨高榮留台東 骨科醫師劉興華堅守偏鄉

2017-09-15

〔記者陳賢義／台東報導〕台東榮民醫院骨科醫師劉興華跨海赴美進修骨折治療及人工關節置換術，學成後放棄高雄榮總，而到台東行醫。他說，高雄榮總骨科部有廿幾位主治醫師，少了一位影響不大，但台東榮院就只有一位骨科醫師，一旦離開就沒有了，希望自己的微薄心力能幫助台東鄉親。

「阿嬤，膝蓋有比較舒服了嗎？」家住卑南山區種植釋迦的陳潘阿嬤，兩膝關節因工作關係疼痛變形好多年，老人家為了免去開刀之苦，長期服用坊間成藥或採民俗療法，疼痛依舊病況加重，數月前登院遇到劉興華，抱著姑且一試的心態求診，劉醫師不只幫她治療好膝蓋疼痛問題，還不時用手掌撐著阿嬤的腳底板，了解老人家腳力的復原狀況。

劉興華說，台東山區務農居民，保養和飲食習慣的不良，造成許多老年人飽受膝關節疼痛之苦，行走、工作、上下樓梯等日常生活都不方便，全膝關節置換術近年已成為治療關節炎的優選方案，但不少老人家一聽到要換全膝人工關節仍心生恐懼，憂心術後膝功能恢復緩慢，更多人擔心手術的疼痛。

劉興華說，台東榮院膝關節置換手術，配合國人蹲跪文化採美國進口高度彎曲型人工膝關節，彎曲角度可達一五○度左右，並搭配麻醉醫師股神經減痛術做疼痛控制，可以減輕患者疼痛感；倘若術前有好好鍛鍊肌力、術後勤復健，疼痛感會減緩許多，並可加速膝功能恢復，患者擔心術後膝蓋彎曲蹲不下去的問題也能一併解決。