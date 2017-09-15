〈南部〉屏東打造城鎮之心 初審爭到2億

2017-09-15

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為使台灣第二、三級城鎮復甦活化、帶動舊市區發展，前瞻基礎建設計畫的城鄉建設規畫以四年打造「城鎮之心」，屏東縣提出「殺蛇溪生活心樂章」構想，涵蓋屏東站、歸來、六塊厝站鐵道沿線，銜接萬年溪、殺蛇溪打造水岸文化生活圈，計畫初審爭取到約二億餘元經費。

以殺蛇溪為主軸 規劃水岸文化生活圈

「殺蛇溪生活心樂章」計畫是取萬年溪整治經驗，以殺蛇溪為主軸，搭配舊城區公共設施整建及更新、周邊環境改造、街區巷弄整備及老屋活化再利用等，為屏東帶來不同風貌；範圍涵蓋一鐵、三站、四溪、三工業遺址，也就是台鐵歸來、屏東、六塊厝火車站，以及高屏溪、武洛溪、萬年溪、殺蛇溪，與酒廠、菸廠與紙漿廠。

縣府一○四年起配合屏市鐵路高架化，就與台糖合作開闢近十公頃的市民公園。生活心樂章計畫在一○六年至一○七年要在市民公園完成歷史建築台糖紙漿廠產業文化再利用工程、水環境亮點空間營造等，接著在一一○年之前，陸續於計畫區位內，進行生態濕地跳島營造、殺蛇溪北岸、南岸河廊空間再造、五分車板橋及人行跨越橋工程等。

城鄉發展處長張桂鳳指出，縣府考量區域的生態性，將保留大面積的綠地，透過水質淨化與濕地營造，打造都市之肺，達到人與自然共享共榮理想。