〈南部〉東市精華地賣不出去 連機車也不停

2017-09-15

縣府評估市場行情 年底前將再標售

〔記者張存薇／台東報導〕位處精華地段台東市中央市場前縣有地閒置多年，台東縣政標售流標七次，暫時作為機車免費停車場，不過民眾買菜喜歡停在市場旁，使用率偏低，偌大停車場空蕩蕩，縣府財政及經濟發展處長盧協昌表示，議會今年初已同意以標售或設定地上權方式處分，目前正評估市場行情，年底前會再公告標售。

這塊土地位於台東市中山路、正氣路口，占地約四百五四坪，縣府原本與國有財產署聯合標售面積更大的土地，一開始底價約每坪八十二萬元，但兩次流標，之後縣府僅標售縣有地部分，也降價至每坪六十六萬多元求售，不過總價高達三億元、雖有不少人洽詢、但無人投標，最後仍流標五次。

因議會授權可處分土地的時限到期，縣府今年初再度向議會提案爭取標售或設定地上權方式處分，獲議會通過，但議員江堅壽要求縣府先劃設臨時停車場，盧協昌也承諾三個月內完成。

民眾寧停人行道 機車停車場空蕩蕩

雖然縣府已雇工整理好，並在中山路、正氣路轉角的入口處明顯標示機車免費停車場，但使用率偏低，除有雜草、還有垃圾，甚至有兩大桶垃圾桶就擺在停車場內。

中山路上近市場側停車格停滿滿、另一側連人行道上也停了不少機車、腳踏車，但願意停進臨時停車場的寥寥可數，有民眾質疑，既然暫時還標不出去，附近汽車停車位一位難求，還不如改成汽車停車場。

盧協昌說明，中山路、正氣路交通流量大，入口處又位在轉彎處，如果劃設汽車收費停車格，車輛進出恐造成安全疑慮，因此只規劃給機車或腳踏車停放。