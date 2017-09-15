〈南部〉市定古蹟原台南廳長官邸 修復後明首度開放

2017-09-15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕耗資二千五百萬元修復、目前做為市長接待貴賓處所的市定古蹟原台南廳長官邸，今年首度配合文化資產月活動對外開放，市府也宣布自十月起，每月最後一個週六、日定期開放參觀，這次活動主軸以「水路、陸路、仙路」三大路線，舉行各式導覽走讀城市。

由於台南廳長官邸去年完成修復以來，僅當作市長接待所，平日大門深鎖，民眾只能從戶外窺探美麗外觀，這次文化資產月系列活動，在九月十六、十七日兩天開放之外，未來定期開放，民眾可入內參觀「想像」一下首長級規格待遇，市府也盼望參觀民眾能夠珍惜愛護這棟文化資產。

代理市長李孟諺表示，「沒有到過台南，就不算來過台灣」，台南擁有廿二處國定古蹟，加上市定古蹟累積達二百處，可說是全國古蹟及文化資產最豐富的城市，今年「台南市文化資產月—台南沓沓仔行」系列活動，透過導覽等，讓大家認識、熟悉進而熱愛這個城市。

文化資產月活動 明起舉行

文化資產月系列活動九月十六日至十月十五日，三大路線在「水路」方面，以文元溪、德慶溪、竹溪、福安坑四條古水道來設計走讀活動；「陸路」方面，則以縱貫線鐵道及一九二三年裕仁皇太子「台灣行啟」在台南的路線為主題，規劃講座與導覽；在「仙路」方面，則結合文學作品，以許丙丁作品《小封神》中眾神奔走於府城的路線安排導覽行程。