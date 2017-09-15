〈南部〉活化歷史建築 「棧二庫」變商場

2017-09-15

已動工將重新開張

〔記者黃旭磊／高雄報導〕駁二特區輕軌站通車後運量倍增，重燃高雄港商機，佔地三千平方公尺的高雄港棧二庫歷史建築，已動工改建商場及臨港餐廳，將重開張。

佔地三千平方公尺

高雄輕軌駁二大義站（C12）今年六月底通車後，高捷統計平日運量倍增為一萬人，假日增為兩萬人，人潮為周遭高雄港棧二庫等歷史建築注入活力，高雄港區土地開發公司看準商機出資改建，預計完工後連結駁二、哈瑪星鐵道文化園區等景點。

可望設臨港餐廳等

高雄港務分公司表示，目前正修復棧二庫及棧二之一庫等歷史建築，將面積約三千平方公尺的庫房改建為商場，配合高市府推動亞洲新灣區計畫開發。相關人員透露，市區知名餐廳老闆到場視察動線，先行卡位，待修復完成可望開設臨港餐廳。

棧二庫位於高雄港口旁，為市府文化局登錄歷史建築，日本時代為儲存、輸運砂糖主要倉庫，繁華一時，後隨船舶大型化逐漸沒落，直到近年郵輪觀光興起帶動人潮，民國九十三年十一月整修後重新開放，但因平日缺乏在地消費人口，ＢＯＴ承租商約滿後並未續租。

有輕軌站 連結駁二

高雄港區土地開發公司董事長郭添貴表示，棧二庫地鄰高雄市區，西側面對高雄港區，配合高雄市府推動亞洲新灣區計畫，結合隔鄰駁二、哈瑪星鐵道文化園區等景點，區域內匯集相當之觀光資源。

港務人士表示，高雄港區估計有一三五公頃土地待開發，中長期計畫港市合作，陸續以ＲＯＴ、ＯＴ等方式活化土地，轉型成「以人為本」生活中心，未來進一步與國營企業中油、台電、台糖、台肥、台酒、台銀組成「亞洲新灣區合作開發聯盟」，力求土地開發的總體效益。