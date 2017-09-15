〈南部〉國慶鐵馬遊台東 好康大放送

2017-09-15

〔記者張存薇／台東報導〕雙十節國慶煙火首度在台東施放，台東縣政府觀光旅遊處推出旅遊好康，也祭出「一日鐵馬輕旅行」，帶遊客暢遊台東市山海鐵馬道、前進茶園採茶，並到富山護魚區親近海洋，若報名參加者為十月九至十一日生日、費用僅需一百元。

縣府觀光旅遊處指出，「台東鐵馬輕旅行達人－帶隊一日遊活動」由單車業者阿度帶隊，程包含帶旅客騎乘市區山海鐵馬道、中午享用原住民風味午餐、下午有茶文化體驗及富山護魚區生態體驗，原價一千四百九十九元，專案特惠價為每人七百元，且旅客生日為十月九日至十一日者費用僅收一百元，隨行同伴親友享半價優惠及三人參加一人免費、五人參加二人免費、十人參加五人免費等優惠，目前十月十日活動已額滿、十一日還有名額，相關資訊可上台東自行車輕旅行網站查詢http://signup.taitung.bike/。

賞煙火住宿有優惠

觀旅處表示，縣府與旅宿業者合作推出「雙十煙火熱氣球方案」，國內外旅客在十月十日至十二日期間，在台東觀賞國慶煙火且住宿兩晚，除享第二晚五折以上優惠外，還有機會免費體驗熱氣球繫留；即日起至十月卅一日止，有「好山好水好有禮」及「幸福城市夠有禮」等獎勵優惠方案。詳情請上台東縣觀光旅遊網tour.taitung.gov.tw或「台東就醬玩Amazing Taitung」粉絲團查詢。