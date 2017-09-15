〈南部〉鳳梨田豎棲架 黑翅鳶幫抓鼠

2017-09-15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕大型猛禽頻傳在滅鼠週期間中毒，在保育人士奔走下，農委會二○一五年起停辦了在台灣超過三十年歷史的全國滅鼠週，鼓勵農友採用生物防治取代投藥，今年再與屏科大鳥類研究室合作，依猛禽習性在田野間豎起棲架，誘導猛禽們到田裡幫忙抓老鼠。

國內使用的滅鼠餌劑為抗凝血劑，中毒後行動遲緩的鼠類很容易捕捉，死後屍體也易受禽鳥撿食，吃了這些中毒老鼠的禽鳥，就可能連帶受害死亡，老鼠繁殖力強，數量很快恢復，但是禽鳥繁衍速度慢，造成生態失衡。

屏科大鳥類研究室研究助理洪孝宇說，屏東是台灣鳳梨的五大產區之一，鳳梨非常容易有鼠害的水果，低矮的鳳梨植株缺乏能夠讓猛禽停棲的樹木，他們利用猛禽習性，在內埔鄉老埤農場的鳳梨田裡立了十支棲架。

洪孝宇說，「黑翅鳶」最愛吃老鼠，會不斷拍翅停留在空中的某個定點，不斷低頭搜索地面上的獵物，若未發現獵物就飛到下一個定點繼續搜索，因為需要不斷拍翅，每隔一段時間就要飛回附近樹上休息。

屏東鳳梨田間的人工猛禽架，豎立三週後就飛來第一隻黑翅鳶，洪孝宇說，自從第一隻黑翅鳶站上去後，越來越多的黑翅鳶跟著出現在棲架上，經常一站就是數十分鐘，從棲架起飛覓食繞一圈後又回到棲架上，有效抑制老鼠數量。