〈台北都會〉公車司機鼓勵 家庭主婦轉行開公車

2017-09-15

〔記者沈佩瑤／台北報導〕表揚「金輪英雄」對台北市交通的貢獻，台北市政府昨舉行金輪獎頒獎典禮。獲獎人中，首都客運司機薛淑鈴原本是家庭主婦，當年在熟識的公車司機鼓勵下，投身職業駕駛行列，敬業與服務精神深受肯定；而欣欣客運司機張金蓮則是從小就對開公車充滿興趣。

薛淑鈴 獲金輪獎肯定

五十五年次的首都客運司機薛淑鈴，也曾想過「跟進」先生腳步開計程車，但自己對台北市的路況不熟，而公車路線是固定的，加上收入比計程車穩定；身為駕訓班唯一的女性學員，靠著不服輸的念頭撐到最後，並幸運地一舉考進首都。雖曾遇過酒醉客人一直「盧」怎麼還沒到站，更多時候，薛淑鈴感謝同事和客人的照顧，「飲料、點心什麼的，很多啊！」她靦腆地分享心裡滿滿的感動。

張金蓮 從小嚮往開公車

而五十一年次的欣欣客運司機張金蓮，從小就對開公車有興趣，她笑說，孩子還小時，會讓他們「跟車」，一路轉啊轉的，現在孩子大了總會驕傲地告訴別人：「我媽媽是公車司機！」讓她更加樂在其中。

今年共有二二一個得獎人與團體，包括一四九位優良職業汽車駕駛人，廿四位導護志工與教師、廿位績優義交，還有六家優良計程車團體跟廿二所績優學校。市長柯文哲昨出席致詞時表示，良好的交通是有很多個面向去組合起來，謝謝大家對台北市交通的貢獻。