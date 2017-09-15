〈台北都會〉文萌樓旁大樓都更 修正後通過

2017-09-15

〔記者鍾泓良／台北報導〕緊鄰大同區市定古蹟文萌樓的「聖得福住商大樓」都更案昨四度闖關台北市都市設計審議委員會通過，該案上月底開會時，都審委員劉欣蓉批評實施者對於文萌樓所欲留的空間過於狹隘，把古蹟周邊開放空間變成一個後巷，而這次實施者將緊鄰文萌樓的歸綏街側一間店舖退縮，讓文萌樓周邊得以留設更多空間，讓都審會委員認為對古蹟保留尊重，昨經約一小時討論修正後通過。

減一店舖 給古蹟留空間

「聖得福住商大樓」位於大同區寧夏路與歸綏街交界口，鄰近文萌樓。該建築規劃興建廿六層、二百九十六戶的住商混合大樓，屬於都市更新案。實施者昨表示，將會減少一個店舖，預留六米以上的空間給文萌樓，增加通透性。

委員對於實施者將店舖空間讓給古蹟的作法都表示讚許，連上次批評建商不尊重文萌樓的劉欣蓉都表示肯定。她說，地主可以不花一毛錢換到全新房子是因為得到北市給予的容積，因此相對而言就要對基地周邊的文化資產給予更多尊嚴。

歸綏街屋二樓 加裝樓梯

但對於實施者不開放歸綏街街屋二樓部分，劉欣蓉及委員認為比較可惜，覺得上次所提出的二樓利用較有空間感，也可以讓居民上到街屋二樓；最後經討論後，決定保留街屋二樓功能，聖得福建設也願意在街屋西側加上樓梯及無障礙電梯。

實施者去年提案時原規劃將歸綏街、寧夏路兩側街屋拆除改為仿古立面，但遭都審會退回。今年八月台北市文資審議委員會未賦予街屋文資身分，僅要求保留歸綏街街屋立面，保留深度由實施者決定；寧夏路街屋則可拆仿古重建。