〈台北都會〉照顧流浪貓 正妹營養師3天抓200跳蚤

2017-09-15

學童在學校廁所發現 林函儀不忍心

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市七堵國小正妹營養師林函儀，今年二月不忍學童在學校廁所發現的小貓營養不良、渾身跳蚤，將貓咪送去動物醫院，醫師教她照顧與清除跳蚤的技巧；沒養過貓的林函儀帶小貓回校，徒手將跳蚤一隻隻抓出，用指甲弄死，三天抓了一、二百隻跳蚤。經她細心照顧，小貓如今在認養的飼主家中活蹦亂跳，校長、老師都說，多虧有「人美心更美」的營養師細心照顧。

廿四歲的林函儀，身高一百七十二公分，目前就讀台北醫學大學保健營養學研究所，去年到七堵國小擔任營養師兼任午餐秘書；照顧貓咪的事情獲得大家稱讚，低調的她說，希望大家一起關心貓狗節育，尊重生命、愛護動物。

林函儀說，有人問她徒手抓跳蚤噁不噁心？其實，當下也不知道害怕，只希望貓咪可以早日康復；可是跳蚤實在太多，最後送去醫院用殺跳蚤藥水洗身體，桶子裡都是血水，讓人很不捨。

七堵國小 推動結紮再野放、認養

七堵國小校長李秀娟表示，校內經常發現貓咪造成的校園髒亂與惡臭，令師生相當困擾，屢經嘗試，決定推動貓咪結紮再野放或認養；陸續發現的五隻貓，在教職員細心照顧後，部分獲得認養，包括林函儀徒手抓跳蚤的小貓。

李秀娟表示，日前又發現一隻母貓，要結紮時被獸醫發現即將生產，上週順利產下五隻小貓；母貓結紮後將野放，小貓則開放認養，有興趣的民眾可以跟七堵國小總務處黃主任聯繫，電話2456-7116轉31。