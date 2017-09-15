〈台北都會〉軍公教加薪3％ 新北估增21億支出

2017-09-15

錢沒著落 希望爭取中央補助

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院宣布明年起軍公教加薪三％，新北市受惠的公務員人數約六萬餘人，初估須增加廿一億元支出，但錢從哪裡來？目前沒有著落，新北市政府向中央喊窮，指這筆人事開銷將造成財政沉重負擔，盼爭取中央補助。

市府人事處副處長莫永榮指出，新北市的公務人員、教育人員及臨時人員共六萬餘人，以三％的加薪幅度估算，市府須增加廿一億元支出，恐加重財政負擔。他舉一○○年為例，中央補助人事費用六．四四億元，雖不是全額補助，但可紓解地方政府財政困窘情形，希望持續爭取中央協助。

依據一○七年新北市政府總預算案，歲入編列一千五百餘億元，歲出核列一千六百五十二億元，歲入及歲出差短約一百五十二億元，連同債務償還九百五十八億元，仍須融資調度一千一百一十餘億元，全數以債務舉借彌平，如今再增加廿一億元人事費支出，預算如何支應，成為市府一大難題。

莫永榮說，現階段先估算出須增列多少人事成本，至於預算如何調度？他坦言，還需要研議，尚未有具體方案。

如地方買單 副市長︰ 不公平

副市長李四川表示，一○七年市府總預算案已編列，送至市議會審議，第二預備金一年僅四億元，不足以支應多出的廿一億元人事費，只能追加預算，如果中央願意補助，市府可直接用墊付款的方式辦理，否則只是「中央請客、地方買單」，並不公平。

對於加薪三％，一名基層公務員抱怨，幅度有點少，以她的本俸計算，增加不到一千元，「連繳水電費都不夠」，但總是不無小補，畢竟公務人員已七、八年沒加薪，至少政府釋出善意，正視公務員薪資太低的問題，值得肯定。