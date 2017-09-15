〈台北都會〉雙城論壇講稿送國安會？ 學者嗆柯：說謊就退選

2017-09-15

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲近日於媒體專訪指，雙城論壇前事先有將講稿送到國安會，但國安會與陸委會讓他獨自面對，出事後攻擊他。對此，師大政治所教授范世平昨於臉書指，柯的指控很嚴重，要柯用政治生命來擔保，若有說謊，「請退出明年市長選舉、退出台灣政壇」。對此，柯文哲昨受訪時避而不答。

七月二日雙城論壇，柯文哲與上海市長應勇共唱「兩岸命運共同體」，隔天柯與國台辦主任張志軍會面，未提李明哲事件；當晚陸委會發新聞稿批評張統戰分化。

柯文哲近日喊冤，指講稿事先都送到國安會，國安高層「已讀不回」，放他自己去跟阿共仔「單挑」；「飛機一落地，艙門還沒開，手機一打開，Line看到陸委會的發言，眼淚差點掉出來。」

范世平質疑，柯文哲指控相當嚴重，對國安會與陸委會的聲譽影響甚鉅，請柯以政治生命做擔保，如果說謊，請退出明年的市長選舉、退出台灣政壇。

對於柯文哲近日控，世大運期間陸委會「躲起來」，他不得已只好直接與中國熱線，「國台辦交流局長黃文濤哪是我要應付的？陸委會又不處理，放我自己弄就是這樣。」范世平也隔空質問，柯的意思是黃文濤並不拒絕與陸委會見面，卻是我方「畏首畏尾」，請問柯是和陸委會哪個單位、哪個人聯絡？

面對質疑 柯沒回應

然而柯文哲昨天下午出席金輪獎頒獎典禮後接受聯訪，現場媒體多次提問究竟有沒有把講稿送到國安會，他僅看了發問媒體一眼並沉默數秒，沒有回應。

當被問及范世平質疑他說謊，要不要賭上政治生命時，柯文哲顧左右而言他，說這種困難的局面，有時候沒有辦法讓每個人滿意，只能儘量在立場上維持台灣最大利益，往前走。

他還說，前天回去有反省，如果真的為台灣、為國家做事，也不用悲傷，能扛得過去就扛過去，就算了。