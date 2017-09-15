〈台北都會〉柯頻槓中央 民進黨：施政不佳轉移焦點

〔記者郭安家／台北報導〕由前行政院長林全至現任院長賴清德，市長柯文哲砲打中央火力未歇。對此，藍綠市議員反應兩樣情，國民黨議員認為柯是為了順利推動市政、做自己；但民進黨議員質疑柯已做了三年市長，施政不佳，如今持續砲打中央，是在轉移焦點、製造話題。還有議員指，柯對中央打過頭，恐影響連任。
王世堅：兩岸議題撈過界
民進黨市議員王世堅說，從林全到賴清德內閣至今，柯文哲依然砲打中央，是在轉移施政不佳的焦點，吃定中央及民進黨。他認為，中國政策與北市政無關，但柯自己撈過界搞兩岸議題、對中共卑躬屈膝，和中南海交通，出了事就批評陸委會、國安會；又如文資政策可以理性討論，但柯選擇砲打文化部，都是在製造議題。
許淑華：充滿政治算計
綠營市議員許淑華說，柯文哲一直想展現個人風格，日前嗆國安會、陸委會放柯一個人與阿共仔單挑，但隨著中央反擊，柯自己反而不知如何回應；如此砲打中央，恐怕會打過頭，看得懂的民眾更看破，柯充滿政治算計、「不再是以前的柯文哲」，漸漸民眾會反感，對柯無加分作用，反而會影響連任之路。
陳永德：不願被某黨綁架
不過，國民黨團書記長陳永德說，柯文哲不願意只被某一黨綁架，也希望跟每一個黨平行、交朋友，不願意「民進黨叫我做什麼、我就做什麼，都得聽民進黨」，因此中央做不對的事情，如「一例一休」、悠遊卡無法成為行動支付，當然會砲口對行政院、金管會、文化部。
至於新黨市議員陳彥伯則坦言，柯文哲這些做法，北市藍營、中間選民會覺得很爽，但民進黨通過「柯文哲條款」，等於綠營自己綁架自己送給柯，讓柯有恃無恐捏在手上。
柯：不行就回去當醫生
一位知情人士則透露，柯文哲日前對身邊人士說，「現在民進黨每天在想如何處理我，我已經打定主意，照自己信念很認真做，不行就回去當醫生，沒有心理壓力。」