〈台北都會〉《新北》2200戶社宅包租代管 議員憂難執行

2017-09-15

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部營建署推動社會住宅包租代管計畫，委託六個直轄市辦理，新北市分配到兩千兩百戶名額，將由市府委託租屋服務事業的業者，包租市場既有的空屋做為社宅，未來可能散布在各行政區的不同街道；市議會審議今年二．三億元墊付案時，市議員質疑房屋來源、招標涉及圖利爭議及租金缺乏標準等。城鄉發展局回應說，將彙整議員意見，納入契約制定的參考。

城鄉局局長柳宏典指出，經濟弱勢的房客承租不到合適的房子，也負擔不起高額租金，房東也常因租屋管理麻煩、怕收不到租金或房客自殺等糾紛，寧願將房子「養蚊子」，由政府委託租屋服務事業包租市場的空屋，解決弱勢居住問題，行政院今年試辦一萬戶，新北市分配到兩千兩百戶，三年共編列五．八億元預算，中央全額補助，市府代為執行。

建議應由政府當二房東

市議員蘇有仁表示，房仲業不景氣，部分經營不善者甚至瀕臨倒閉，不少房仲業者評估擔任二房東的風險高，他主張以行政委託方式，由城鄉局直接管理，不用對外招標；市議員陳世榮也認為，房仲業在商言商，基於利益考量，可能再向房客剝一層皮，包租代管應由政府當二房東，不要透過業者。

質疑壟斷、圖利特定業者

市議員林銘仁質疑說，兩千兩百戶的數量龐大，找尋適合的空屋不易，有能力承攬的廠商就是檯面上這幾家，恐流於市場壟斷、圖利特定業者之嫌；市議會民進黨黨團總召林秀惠也說，委辦很難避免業者從中牟利，將失去社會住宅的公平意義。

指租金缺乏一致性標準

市議員何博文說，中央評估新北市的平均租金水準為每月一．八萬元，租金過高並不符合社會住宅的定義，對年輕人或小家庭負擔沉重，建議調降租金；市議員廖本煙指出，新北市幅員遼闊，房租行情相差很大，租金缺乏一致性標準，這項政策窒礙難行，不如把錢直接補貼弱勢民眾或興建社會住宅，作法較實際。

城鄉局住宅發展科長鄭健志表示，當初曾討論「包租包管」方案，但中央認為地方政府不適合承攬，才找業者擔任二房東，想健全租賃市場機制，保障弱勢租屋權益；在租金部分，中央訂定的一．八萬元是上限，業者與房東簽約前，必須提出符合當地租屋市場行情的報價，由市府成立租金審查小組，參採實價登錄與租屋平台價格再行核定。

市府︰彙整意見納契約規範

鄭健志強調，將彙整議員意見納入契約規範內容，九月底召開招商說明會，也會聽取業者建議，最快九月底上網招標，只有政府認定的「租屋服務事業」才能投標，預計招攬三家業者，避免圖利或市場壟斷疑慮，最快在十一月公告受理房東及房客登記申請。