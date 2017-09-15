〈北部〉七星潭北側保安林驚見違法鳥網 野鳥喪命

2017-09-15

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮最美海岸「七星潭風景區」北側編號第二六一八號的防風保安林，近來在一九三縣道六至七公里處，被人偷偷架設鳥網，企圖捕捉野生鳥類，保安警察第七總隊第九大隊獲報後，已會同花蓮林區管理處拆除違法鳥網，另因架網行為恐觸犯《野生動物保育法》，警方將循線揪出不法者，避免保安林地淪為「野鳥墳場」。

位在七星潭和一九三縣道旁的二六一八號保安林地，全長約六公里、最大寬度二百三十公尺，八十年來守護沿岸居民，並提供各種動植物作為生態棲息地，是當地一道不可或缺的重要防線，但近日卻被不肖民眾在保安林內違法架設鳥網，迄今已有數十隻無辜鳥兒遇害。

保七總隊第九大隊警務員曾紹威說，上週接獲巡林志工通報，保安林內遭架設捕鳥網捕捉野生鳥類，經與花蓮林管處人員查看後，發現鳥網上已殘留數隻鳥類屍體，當下雖未發現野生保育類動物，但仍可從腐敗的鳥屍殘骸中，辨識出羽色豔麗、外形漂亮的翠翼鳩。

他說，經埋伏數日未見有人收網，鳥網架設者也未在周邊留下可追查線索，警方將擴大搜索範圍並加強宣導，呼籲民眾切勿試法，因掛網行為已對被稱作「花蓮綠色長城」的保安林生態造成危害，若捕到保育類動物，將可依違反野生動物保育法，處六萬元以上卅萬元以下罰金。

二六一八號保安林因群聚多種保育類鳥類，包括黑翅鳶、鳳頭蒼鷹、環頸雉等，其中更是黑翅鳶分布的地區，具生態保育重要性，花蓮林管處今年也與黑潮海洋文教基金會簽訂編號第二六一八號防風保安林公私協力管理契約，舉辦「森林桑，要幸福喔！」系列活動，邀約民眾一起找回防風林原貌；在地企業還於去年底主動認養保安林，定期進行環境維護清潔工作。

花蓮林管處長楊瑞芬說，防風林緊鄰海濱，灌木叢、木麻黃及沿岸海灘，均是許多物種的孕育地，除有沙灘蟋蟀及躲藏在漂流木間的濱海肥螋，烏頭翁、台灣畫眉、台灣特有亞種台灣夜鷹及大冠鷲等，也都是當地常見鳥類。