〈北部〉冬山柚樹穿白紗 不怕風雨和蟲咬

2017-09-15

覆蓋保護 有機柚農創意設計

〔記者張議晨／宜蘭報導〕文旦柚也穿白紗？宜蘭縣冬山鄉中山社區是全縣最大文旦柚產區，採收前最怕風雨及蚊蟲叮咬，柚農發揮創意，在柚樹蓋上白色紗網，收成時再掀網採收，不僅不怕風吹，還能降低蟲害，蓋滿白紗的柚樹成為中山村另類景觀。

冬山鄉文旦柚種植面積超過一百一十五公頃，中山社區文旦產量占全鄉五十％以上，六年前，當地柚農投入有機文旦種植，因經驗不足，又遭逢天災，出現「落果比樹上的還多」，第二年柚農有了覺悟，有機柚若要繼續走下去，必須有不同做法。

成效良好 20多名農友加入

中山社區發展協會理事長林長輝說，栽培蔬果使用網室防蟲害，柚子當然也可以，柚農自行設計網子，從上到下完整包覆整棵柚樹，在農委會水土保持局經費補助下，六月至九月文旦熟成期間，林長輝與五名柚農用紗網覆蓋柚樹保護，因成效良好，試辦五年來，已有廿多名農友加入。

每株柚樹罩網成本約四千元，一分地果園需要十萬元，一張網子至少可用五年，林長輝說，傳統套袋成本一顆要價零點七元，每棵柚樹花費一千四百元，只能使用一次，還怕強風吹落，相互比較後，覆蓋白色紗網的網室栽培法較為划算。

柚農龍進富說，網室栽培的文旦柚比較不怕風雨，即便颱風來襲，落果相對較少，以七月的尼莎颱風來說，覆網落果量比沒覆網少二十％，覆網柚樹毋須噴農藥，較具有機概念。

林長輝強調，覆網柚樹不施用農藥，對農友、消費者都有保障，中山社區開始發展生態旅遊，希望把文旦柚附加價值極大化。