〈北部〉竹東林場入口空地擬委外開發 樹黨憂毀文化地景

2017-09-15

建議活化利用林場宿舍群

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣政府與財政部國有財產署合作，針對竹東林場宿舍群入口一塊商業用地，規劃以設定地上權的方式委外經營；樹黨竹北市民代表許育綸憂心，日後若施設龐大建物，恐遮住林業園區門面，破壞景觀，建議結合林場活化再利用，妥善整體規劃。

縣府財政處長黃國峯表示，隨時空環境變遷，竹東地區發展已不同於以往，土地利用應評估分區使用現況，此案將以滿足地方需求進行規劃，充分發揮效益；文化局則說，會與財政處和其委外團隊協調，整體規劃，維護文化地景。

許育綸表示，縣府辦理招標的竹東鎮仁愛段六八八地號，是東林路與中正路口的菁華地，靠近竹東火車站，原是竹東林場在日治時期的高階官舍，十幾年前拆除後，現為鐵皮圈圍的空地，位處林場宿舍群的入口位置，將以設定地上權，委託民間興建、營運後轉移模式（BOT）。

縣府文化局指出，竹東林場的日式木造宿舍群，約有八十年歷史，現址保留廿四棟（見右圖，記者廖雪茹攝），其中十餘棟有人住，其他空間閒置多年，為機關用地，地方組成「守護竹東林場宿舍」行動聯盟，爭取保存及活化。

文化資產科科長沈維淇說，文化局去年獲客委會補助五百多萬元辦理竹東林場調查規劃，擬以客家族群和林業文化聚落為核心，朝展示生活園區的方向發展，年底將完成報告和初步環境整理；今年再獲客委會二百五十萬元啟動規劃設計。