〈北部〉闖神仙谷禁區 女墜5米坡受傷

2017-09-15

7月風災步道毀護欄缺 公告禁入

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉神仙谷部分區域因七月風災受損，南庄鄉公所公告封閉，新北市廿六歲何姓女遊客昨天卻進入禁區，不慎滑落邊坡受傷，幸好未墜落谷中，經警、消救援送醫救治，無生命危險。由於近四年當地已發生三起滑落意外，造成一死一傷，南庄鄉公所籲請遊客遵守公告勿進入，以維自身安全。

早年有「死亡谷」之稱的神仙谷，位在鹿場前二公里，由風美溪和比林溪交會之溪谷，是鹿場風光中最具特色的一個景點，原為泰雅族原住民祖先的墳場，已故前苗栗縣長謝金汀於民國七十二年五月前往參觀，見美景有如仙境，改名為神仙谷。

神仙谷景觀開闊，共分為上下兩層，上層的岩床不長，奔流溪水將岩床勾劃出許多凹溝，形成美麗的紋路，下層與上層落差約卅公尺，由六、七層岩階組成，水流從上傾瀉而下，分成多道奔騰水瀑，並在瀑底形成深潭。導演魏德聖在此取景拍攝「賽德克巴萊」後，神仙谷更是聲名大噪。

何女一行七人昨到神仙谷遊玩，何女不慎踩空滑落下方五公尺邊坡處受傷，南庄消防分隊及頭份警分局東河派出所獲報前往救援。消防人員利用吊掛合力搬運，將何女吊掛上來，何女意識清楚、頭部擦傷、頸椎疼痛，送醫救治後無生命危險。

鄉公所表示，神仙谷部分區域因七月風災，造成部分人行步道毀損、護欄缺口，公所於現場公告封閉，並拉起封鎖線；據了解，何女闖入封閉區域而滑落受傷，呼籲遊客一定要遵守公告指示。

公所在神仙谷設有護欄步道，並設警語提醒，但不少遊客總會翻越步道護欄，涉險取景拍照或賞景。苗栗縣消防局統計，近四年有三起滑落神仙谷意外，包括一○三年一名五十歲男子滑落瀑布死亡，去年一名十歲男童滑落水潭幸未受傷，昨天則是何女滑落受傷。