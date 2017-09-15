〈北部〉大園客家文化季 36隊伍明天踩街

2017-09-15

〔記者陳昀／桃園報導〕大園客家文化季主活動明天登場，包括傳統的客家鑼鼓舞獅、新潮的跆拳道、熱舞等卅六支隊伍，下午會在大園鬧區踩街表演，晚間在仁壽宮還有扮仙儀式、客家大戲等演出及抽獎活動，獎項包含四十二吋液晶電視、休閒腳踏車等。大園區長呂水田表示，這是區公所首度舉辦大型文化季，歡迎民眾一起來「逗鬧熱」！

呂水田表示，大園客家文化季從本月初起陸續開跑，包含二場次客家大戲、客家藝術踩街，另有二場次的銅管五重奏表演，以現代樂器演奏傳統客家歌謠，讓客家文化走進大街小巷，壓軸是明天的「客藝踩街表演」。

卅六支踩街隊伍明天下午二點四十分會在大園仁壽宮前廣場集合，進行開幕演出後，下午三點出發繞行大園市區表演，除了傳統的鑼鼓舞獅，也有新潮的跆拳道、熱舞，且有銀髮族、幼稚園小朋友組隊參與，堪稱地方盛事。

呂水田表示，今年每支隊伍補助五千元，第一名到第四名另將頒發二萬元到五千元不等獎金，還有團體獎盃與個人獎牌，不少隊伍都加緊操練爭奪名次，「客藝踩街表演」勢必精彩，希望大家共襄盛舉。

呂水田說，明晚六點起在仁壽宮廣場有「新藝星樂團」帶來的扮仙儀式、「張飛招親」客家大戲，並邀請「大園愛樂團」表演薩克斯風，現場限量發送五百份後背包宣導品及二千張摸彩券，有四十二吋液晶電視、休閒腳踏車、飛狼休閒背包等數十項獎品，當晚八點卅五分、九點○五分於現場抽獎。