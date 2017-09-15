〈北部〉申請輔具拖2月 宜縣長照所被批效率不彰

2017-09-15

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生局長期照護服務管理所主打一站式服務，但輔具補助申請、身心障礙手冊核發，被批評慢到不行，縣議員薛呈懿說，長照所應刪減不必要行政環節，提供更人性化服務；衛生局回應，已精簡不少作業程序。

宜蘭縣長照所二０一五年成立，當時宣稱一週就能申請到身心障礙手冊，但兩年以來，很多人說，拖了一個半月才拿到，輔具補助申請傳出最久拖到兩個月，因此招致怨言

「真的太慢！」九十二歲的蘇姓爺爺心臟出問題、行動不便，亟需氣墊床和輪椅座椅氣墊，今年八月二日，他的孩子幫他提出身心障礙者輔具費用補助申請，長照所八月二十九日才發出公文，他們九月四日收到通知，這段等待期間，蘇爺爺已在八月二十五日過世，蘇爺爺的孩子說，手續太繁瑣、流程太慢，收到公文時哭笑不得。

另外，礁溪鄉五十四歲的張姓男子截肢，申請身心障礙手冊，二月初申請，三月中旬才拿到手冊，等待過程很煎熬，質疑行政程序為什麼跑那麼久，讓他想不透。

薛呈懿說，有些弱勢者需要即時性輔具補助，衛生單位卻沒辦法給予適時幫助，公文旅行的作業程序冗長，有違長照所成立宗旨，應該朝人性化方向檢討改善。

衛生局表示，宜縣去年申請輔具的案件有兩千七百件，包括治療師評估、撰寫報告書，都需要時間，衛福部輔具申請法定流程一個半月，宜蘭縣儘量在一個月內完成，身障手冊核發也都縮短時間，若有緊急狀況特殊個案，則會優先處理。