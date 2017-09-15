〈北部〉花蓮海濱流浪狗群聚 單車騎士常被追

2017-09-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉靠近濱海的村落由於空地很多，加上很多愛狗人士定期餵養，流浪狗數量逐漸增多形成群聚，多位村長在村長會議中要求解決；東昌村長魏錦添說，濱海自行車道初估一百多隻流浪狗，常追著自行車騎士跑，對於愛狗人士餵食造成群聚效應、繁衍問題，鄉公所應拿出解決辦法。

吉安公所：有攻擊性優先收容

吉安鄉清潔隊長樊一明說，因應政府「零撲殺」政策，花蓮流浪犬中途之家收容量以一百隻為上限，因此每當清潔隊獲報時，必須先打電話去中途之家確認，是否有容餘量，再進行捕捉作業；對於村長所提出有攻擊性的流浪狗，公所會找出問題犬，請中途之家優先收容安置；鄉長黃馨也承諾成立專案小組處理。

稻香村長鄧桂英說，在村內有民眾行經固定地點會隨手餵食，犬隻成群跑出來吃，吃不到的還會追車，養成追逐習慣，她向餵食人士說明情況，愛狗人士竟說「妳不要多管閒事」，但隨手丟在路旁餵養的食物，在夏天很容易餿掉引來蒼蠅、衛生問題；流浪狗何去何從、鄉內環境多項衛生、安全等問題，希望公所可以從執行面及政策面，積極向相關單位反映。

仁安村長蔡文隆、光華村長葉光南、南昌村長陳振興等多位村長們對於愛狗人士餵食造成群聚效應、繁衍問題提出意見。蔡文隆說，濱海處有很多的空地，還有大片濱海植物，現成為流浪狗躲避去處，但濱海又有自行車道，很多民眾會沿著步道騎車、慢跑，若遇到流浪狗成群的追逐被咬傷，或狗追車造成鄉親受傷，該誰負責？

防疫所：若被追逐 緩慢前進或暫停車

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，如果有人惡意棄養動物，鼓勵民眾協助拍照檢舉，檢舉人一定會保密，裁罰確定後會有檢舉獎金，希望遏止惡意棄養犬貓；在源頭管理部分，為鼓勵民眾替家中犬貓絕育，避免寵物過度繁殖衍生困擾，今年度縣府結合農委會專案計畫委託中山犬貓專科診所、永安動物醫院、和平動物診所辦理犬貓三合一絕育工作（結紮、寵物登記、施打狂犬病疫苗），希望民眾把握機會，帶家中的毛小孩去結紮。

黃詩伊說，追逐是狗的本能，遇到這種情況，建議民眾緩慢踩踏前進，或是暫時停下單車，民眾如果發現流浪犬在休息、吃東西或是哺乳，千萬不要靠近打擾，以免引發攻擊；而狗的追車、吠叫、群聚行為，未必等同於兇猛、攻擊及威脅性，民眾可了解動物行為，才會知道遇到流浪狗的應對方式。