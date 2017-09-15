〈北部〉求助拆違建 頭份公所批苗縣府推拖

2017-09-15

20多商店占道 交通易壅塞回堵

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市中華路銜接中山高速公路頭份交流道，在自強路到顯惠路間的北向車道，易壅塞回堵，頭份市公所打算拓寬，但沿途有廿多間商家違章建築占用道路範圍，去年查報，並多次反映苗栗縣政府，請協助拆除，但至今不見苗縣府執行，引發民怨。

縣府：相關單位多 需專案處理

苗栗縣政府工商發展處長黃智群表示，今年兩度參加苗栗縣鄉鎮市長聯誼會，頭份市長徐定禎都曾反映此問題，因占用國有地，屬道路路權，工商發展處已著手進行，將會同相關道路主管單位，以專案辦理。

徐定禎表示，中華路是民眾通往中山高頭份交流道的主要道路，但每逢上、下班交通尖峰時刻，自強路到顯惠路間的北上車道，總是壅塞回堵，鄉親也反映，該路段沿途多為餐飲、檳榔攤商，車輛往往違規併排，易衍生交通事故。

徐定禎說，頭份市公所計畫拓寬，以利疏通車流，去年進行土地重測，發現中華路北上易壅塞路段旁沿途有廿多家商家建物，占用道路範圍的國有土地，為違章建築，若予拆除，至少可以多一個車道及人行道；但公所查報後，請求苗縣府協助拆除，卻以拆除經費、排拆時程為由，至今不見執行。

對此黃智群指出，苗縣府對於一般違章拆除，每年都會編列預算排定時程執行，頭份市中華路此路段違建，有影響公共交通安全情形，已著手辦理，但因商家所占用，為高速公路局、公路總局的國有土地，且為道路範圍，需會同高公局、公路總局及苗縣警局等單位，採專案共同辦理。