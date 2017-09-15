〈中部〉文學餐廳上菜囉 廖玉蕙端肉香芋泥

2017-09-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕吃出文學味！台中文學館設文學餐廳，結合文學館特色，以在地文學家楊逵、陳千武為題設計餐點，另規劃舉辦作家廚房、作家午茶等活動，讓民眾吃到文學味，感受到文學也可以很日常。

台中文學館原為日治時期警察宿舍，經中市公告為歷史建築並修復，重新規劃為台中文學館，設有展覽、講座、文學市集等活動，成人氣知名景點。台中文學館再設文學餐廳委外經營，「櫟舍文學餐廳」十四日開張。

餐廳總監繁運隆指出，「櫟舍」之名源於日治時期三大詩社之一的「櫟社」，當時詩社裡詩人們除了吟詩作對、熱心參與公共事務外，更是熱中各種精緻生活的生活家，帶動了台中文化風潮，「櫟舍」盼讓文學也能豐富民眾的日常。

文學入菜 推楊逵、陳千武限定套餐

繁運隆指出，餐廳將文學入菜，首波先以在地文學家陳千武與楊逵的故事，設計出兩套季節限定的文學套餐。

其中陳千武曾以台灣志願兵的身分入伍赴南洋參戰，成為他創作的重要命題，特以印尼薑黃飯及梅干蒸肉捲，表現陳千武的太平洋戰火經驗與心境。

至於在台中定居五十年的楊逵積極參與台灣文化協會等活動，繁運隆指出，當時楊逵開闢的「首陽農園」啟蒙無數人，常有「野菜宴」，餐廳也配合設計出「楊逵的野菜鹹派」。

此外，還有「日常散文湯」，融合刀工及火候而成的湯品，就像散文醞釀作者的感性與思考而成。除了餐點很文學外，也會舉辦作家廚房、作家午茶、文學沙龍、文學跨界等活動。

昨日作家廚房首場活動，邀請台中文學獎「文學貢獻獎」得主廖玉蕙烹煮與她當年出版第一本書之前有深刻記憶連結的「肉香芋泥」。她說，飲食原本就是重要的人生大事，與文學的結合更是一件有趣的事。

台中市文化局長王志誠肯定文學餐廳設計文學餐飲的用心；繁運隆說，盼提供給大眾吃一頓飯、聽一個故事，更親近文學的空間。