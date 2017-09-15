〈中部〉校長扮蝶說故事 想知結局請找書

2017-09-15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕西屯區重慶國小為推廣閱讀，校長胡秀美扮成蝴蝶仙子說故事給學生聽，但她只說一半，不把故事說完，學生想知道詳情，得自己上圖書館找結局，盼引導學生閱讀。

胡秀美說，現今學童受到科技發達影響，愈來愈多人接觸3C產品，反而無法感受獨自展書閱讀的樂趣。為推廣閱讀風氣，學校除每天十分鐘的晨讀時光外，近日她也扮演閱讀推手，盼啟蒙小小新生的閱讀興趣。

胡秀美說，該校將復育蝴蝶列為學校特色課程，盼讓學生在有蝴蝶飛舞的校園學習，校園種了不少蜜源植物，吸引蝴蝶前來，她配合課程扮成蝴蝶仙子，舉辦「蝴蝶仙子說故事」系列活動，向小一各班學童說故事。

胡秀美帶學童走出教室，各班到不同的閱讀角聽故事。胡秀美說，學校在校園不同角落布置閱讀角，也有行動閱讀車，盼學生就像蝴蝶般，穿梭在不同的花叢採蜜，可隨時享受閱讀樂趣。

胡秀美選擇「多多的大麻煩」故事說給學生聽，敘述有大耳朵的麋鹿，因大耳造成不少困擾，過程中，逗趣表演遇到麻煩狀況，每每引來學生笑聲。她再引導學生角色扮演麋鹿，相同的場景讓學生再演一次，結果笑聲變小了，原來學生明白隨便嘲笑別人的感受，從聽故事過程中，讓學生明白同理心的道理。

當學生都被故事吸引時，胡秀美刻意不繼續把故事說完，告訴學生故事的結局就在圖書館裡，要學生自己去找答案。

胡秀美說，考量學生已上小一，聽故事只是啟蒙閱讀興趣的一部份，重要的是學生要能願意拿書自己讀，才能感受到閱讀的樂趣，盼藉由說故事時間，挑起學生的好奇心，鼓勵更多學生走進圖書館。