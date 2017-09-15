〈中部〉50國選美佳麗訪豐原 為花博暖身

2017-09-15

〔記者李忠憲／台中報導〕世界旅遊皇后選拔活動，入選的五十國佳麗昨到台中市，參加民間企業舉辦的台中世界花博暖身活動，只見台灣民眾爭相與佳麗拍照，而佳麗們卻對舞獅深感興趣，十分逗趣。市府農業局長王俊雄表示，希望更多企業與市府一起努力，讓全世界都到訪台中花博。

揭牌儀式 佳麗搶拍舞獅、鼓陣

二○一八台中世界花卉博覽會明年登場，市府正卯足全力展開宣傳，豐原在地五都大飯店等民間企業為共襄盛舉，昨邀請來台參加世界旅遊皇后選拔總決賽，來自世界五十國的佳麗到豐原，為世界花博宣傳，現場並舉行揭牌儀式。

佳麗們看到現場有傳統舞獅、鼓陣，覺得很新鮮，紛紛拿起手機自拍，或拍下表演畫面，許多民眾看到各國美女同時現身，搶著跟她們合影留念。

曾獲選新竹竹塹公主第二名、廿五歲的台灣代表粘育綾表示，她父親是警察，從小看著父親以幫助民眾為樂，耳濡目染下也樂於幫助別人。目前擔任模特兒的她，會參加選美皇后比賽，就是希望藉此幫助更多人，也讓世界各國能知道台灣的美好。

絕沒打壓 台灣代表下車忘帶國旗

另，與粘育綾站一起的中國代表田蜜，手上一直拿著中國五星旗小國旗，粘卻沒有拿台灣國旗，有民眾認為是否大會打壓台灣。粘得知後笑說，她自己也有帶台灣小國旗，只是下車時忘了帶下來，絕沒有大會打壓的事情，請大家放心。

另外，中市繁榮葫蘆墩促進會也將在明年二月舉辦「二○一八世界花卉國際馬拉松」，路線從豐原體育場開跑，經過九號隧道、麗寶樂園、水流東步道等。理事長陳清龍說，藉由路跑，可讓跑者搶先一覽花博美景，目前上萬名額已有四千多人報名，詳情可上網查詢。