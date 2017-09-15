〈中部〉彰市爭設自行車道 串連4鄉鎮市

2017-09-15

〔記者湯世名／彰化報導〕為充分利用國道三號高架橋下的閒置空間，積極推動觀光休閒發展，彰化市長邱建富昨天與縣議員林世賢連袂召開記者會，爭取在烏溪南岸及國道三號高架橋下方，建置串連芬園、彰化、和美與伸港四鄉鎮市的自行車道系統，連結八卦山、彰濱兩大自行車主題區，落實綠色運輸。

邱建富︰利用國道三號高架橋下空間

邱建富指出，五年前他曾向彰化縣政府提出「彰化市國道三號高架橋下建置自行車道規劃設計案」，請縣府協助向中央爭取補助，地方也自籌經費進行建置，但當時縣府未核定，該自行車道系統建置迄今無具體進展。

依照市公所提出的自行車道規劃設計案，自行車道西起和美鎮新中路，沿國道三號穿越國道一號、大竹排水、縱貫鐵路、台一線、山寮排水、七十四線交流道，迄彰化市田中路交叉口，全長約七公里。

邱建富說，未來效益包括將高架橋下閒置空間充分利用，建構彰北都會休閒帶，亦將八卦山、彰濱兩大自行車主題區連結起來，建構友善的自行車騎乘環境，提供舒適、便捷的巡遊經驗，將自行車生活概念具體實踐，落實綠色運輸。

縣議員林世賢則認為，該系統可以烏溪既有護岸、堤岸或河岸的高灘地進行建置，除可提供彰化市東區與北區居民休憩空間，也可拉近人與水的距離，還可串連芬園、彰化、和美與伸港等四鄉鎮市的生活圈，引領新都市生活型態的發展，進而建構區域發展特色。