〈中部〉集集防蟻大戰 校園處處撒痱子粉

2017-09-15

〔記者劉濱銓／南投報導〕慘，開學還來不及拚課業，就得先和螞蟻大作戰！

南投縣內與山區接壤的鄉鎮，近來頻傳蟻害，不僅集集、水里、國姓、中寮成為重災區，連名間、竹山、鹿谷等地也淪陷，尤其集集鎮，開學後各級學校紛紛反映螞蟻入侵校園，如永昌國小，螞蟻大軍攻進教室，師生不勝其擾，校方為防蟻害，還用痱子粉撒滿教室門口、窗台等，形成奇特景象，甚至飲水機周邊也撒滿痱子粉防線，就怕螞蟻闖入影響衛生。

得持續補充 師生困擾

只是痱子粉經風吹雨淋會消散或硬化，影響阻絕效果，老師只能勤加巡查、補撒，惟這樣不斷設防線，與螞蟻攻防的戲碼，開學後天天在學校上演，就像動漫片「進擊的巨人」中，人類為了防止巨人入侵而興建高牆一樣，校園出現蟻害，簡直就是「進擊的巨人」螞蟻版。

校方表示，原先想用殺蟲劑滅蟻，但考量藥劑刺鼻味恐影響學生上課，經討論與上網找資料後，發現痱子粉氣味較淡，也能防止螞蟻接近，才會採購施撒，缺點是須持續補充，有些麻煩。

專家︰屋外放餌劑才能治本

對此，螞蟻專家、彰師大生物系副教授林宗岐表示，這些螞蟻應屬疣胸琉璃蟻，痱子粉因有石灰成分，具吸濕脫水作用，螞蟻為防身上水分被帶走，會避開痱子粉防線，只是痱子粉久了會吸附環境中的水氣，須勤加補撒才有效，此外，螞蟻無孔不入，仍會尋找其他路線進入室內，治本辦法還是要在屋外放置餌劑，才能逐步消滅族群數。

公所︰下週發送餌劑給各校

集集鎮公所表示，已採購一批餌劑，下週會發送到各學校，只是餌劑數量有限，滅蟻還需長期抗戰，建議家中有蟻害困擾的民眾，可在稀釋十至廿％的一百西西糖水中，加入一％至三％硼砂，放在戶外螞蟻行走路徑上，讓螞蟻取食回巢，才能真正減少蟻害。