〈中部〉菸稅調漲 新菸出貨量大減

2017-09-15

漲價衝擊 10月才會明朗

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕政府為籌措長期照顧服務政策財源，大漲菸稅每包二十元，加上台灣菸酒公司反映成本每包調漲十元，使有國民菸之稱的「黃長壽」每包零售價由六十元漲至九十元，老菸槍大喊吃不消，在仍有庫存舊菸的情況下，新菸出貨量不及去年同期的二成五，漲價對國產菸的衝擊預估到十月才會逐漸明朗。

台灣菸酒公司董事長吳容輝昨說，各營業處大多維持三個月的菸品庫存，六月十二日調漲菸稅前的舊菸，最近陸續出清，市面上流通仍以舊菸為主，由於很多店家還買得到舊菸，致新菸呈現滯銷狀況，預期下個月新菸可以完全取代舊菸，因而市占率最高的黃長壽在漲價五成之後，是否衝擊到銷售量，要到那時候才能明朗化。

店家消化庫存舊菸

政府原依菸害防制法，對每包菸加徵菸捐二十元、菸稅十一‧八元，為了籌措長期照的財源，一舉將菸稅調高至三十一‧八元，菸捐維持二十元，結果出現囤菸潮，致新菸生產上市之後，各銷售點大多還在販售舊菸，連台灣菸酒公司都直到八月底才出清存貨。

以台灣菸酒嘉義地區某營業所為例，九月一日開始銷售新菸，結果店家進貨意願不高，迄今平均日銷不到二百箱，去年同期則約有八百箱，冷熱可說天壤之別。

林姓老菸槍說，一天要抽三包黃長壽，每包大漲三十元，等於多出一個雞腿便當的錢，所以如果還買得到舊黃長壽就買來抽，但若只有九十元一包的新菸，可能會改買一包只要四十元的私菸了。

〈吸菸有害健康〉