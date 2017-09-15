〈中部〉單車道護欄1公里 民批缺救援通道

2017-09-15

〔記者陳建志／霧峰報導〕市府為串連霧峰區乾溪自行車道，觀光旅遊局（簡稱觀旅局）今年斥資一千六百萬興建從中正橋到北峰橋間的自行車道，目前已完工，不過民眾發現，近一公里的自行車道，僅兩端有進出口，中途全都設護欄，附近民眾想運動散步都要繞路，如遇緊急事故也難救援，市議員張芬郁和本鄉里長曾元宏昨天希望觀旅局在適當位置增加進出通道。

市議員張芬郁表示，經爭取市府觀旅局今年斥資一千六百萬，興建從中正橋到北峰橋間的自行車道，希望銜接乾溪上游和大里溪的自行車道，讓山線自行車道串連，今年四月動工，上月已完工。

張芬郁表示，近來接獲民眾陳情，抱怨整座自行車道全長近一公里，但只在靠近中正橋和北峰橋設置兩個進出口，中間全都設置幾乎和人一樣高的護欄，民眾想進出都要繞路。

霧峰本鄉里長曾元宏也說，靠近中段的位置，剛好是里內人口集中區，因一旁防汛道路沒有人行道，民眾走在路上反而危險，尤其若有人騎車、運動途中身體不適，想救人還要繞路，真的很不方便。

市府觀旅局觀光工程科長葉慶隆表示，可以理解地方的需求，因一旁是防汛道路，目前並無設計紅綠燈、行人穿越道，貿然打開通道恐造成人車通行危險，將邀集交通局、建設局等單位會勘解決。