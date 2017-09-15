〈中部〉左右轉道卡直行 西屯路口變塞了

2017-09-15

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市西屯路靠近環中路要上七十四號快速道路的路口為三線道，原本是內線為左轉車道，外側是右轉車道，中間是直行車道，有市民發現，大約一個月前，竟改成左轉車道為兩線道，右轉及直行車道只剩下一線外側車道，造成尖峰時段大塞車，要求如同虹揚橋一樣採調撥車道方式。

上快速道左轉車多 交通局：難實施調撥車道

交通局長王義川表示，由於西屯路往市區方向，要到七十四號快速道路的左轉車輛相當多，才決定改為兩線道左轉，以紓解車流。是否可採用調撥車道？因虹揚橋上午出城車輛並不會很壅塞，下午進城車輛相當多，車流量達三比一，因此可實施調撥車道；但西屯路本身條件不一樣，所以無法實施。

陳姓市民向本報反映，過去靠近環中路往市區的西屯路口，要左右轉上七十四號道路的路段，左轉往北屯潭子太平，右轉往西屯南屯高鐵站，路口平面道原本有三線車道，內側是左轉道，中間是直行道，外側是右轉車道，即使尖峰時期車輛很多，但不會塞得很嚴重。

陳姓市民表示，大約一個月前，上班時間他走西屯路要往市區，快到七十四號快速道路路段，竟嚴重塞車，原來市府將內側車道、中間車道全改成左轉車道，直行車只能和右轉車道一樣，走外側車道，且只有一線車道。

陳姓市民表示，有人不知道，走中間車道就被檢舉達人拍照寄給交通局，有經驗的人都不敢走中間車道，全改走右轉車道，造成嚴重塞車，比過去塞了五至十分鐘。

陳姓市民表示，第一次看到政府認為轉彎車比直行車重要，若是為了因應左轉車輛過多，可如同交通局在朝馬路虹揚橋採上下班時間調撥車道，而不是叫直行車兩線變一線，二十四小時禮讓左轉車。

陳姓市民指出，或許該路段上班時間左轉車輛很多，應以號誌的時間來調控，而不是直接硬性改變車道，等於是開用路人的玩笑，請市府採用調撥車道，尊重直行車輛的權益。