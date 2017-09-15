〈中部〉高美濕地無障礙通道 年底前改善

2017-09-15

〔記者蘇金鳳、張軒哲／台中報導〕高美濕地名聞遐邇，有日商邀請日本知名演員竹內結子跨國前來取景拍攝沐浴乳廣告。美中不足的是，雖然已成為國際知名景點，但有民眾反映，當地無障礙通道斜坡太陡、海堤階梯太高及導覽設施不足，亟需改善。

建登頂坡道、階梯扶手及導覽設施

農業局海岸資源漁業發展所所長黃育珍指出，針對無障礙通道已委請設計公司提供興建施作圖說，經水利署三河局申請核可後便可施工，預計年底前完成海堤登頂坡道與階梯扶手的興建，濕地周邊導覽設施與交通改善，市府也會逐步完成。

台中高美濕地被國外網站譽為一生至少必遊一次的絕景，今年五月，日商看中台中高美濕地，選定為沐浴乳廣告拍攝場景，邀請日本知名演員竹內結子演出，透過純淨海面及豐富的野生動物，呈現大自然的天然樣貌，呼應產品特色。

日女星拍廣告來取景 商品官網介紹

由於拍攝地點位於高美濕地，新聞局獲知後，與影視基金會主動提供日方所需協助。廣告已順利拍攝完畢並播出，在九月十二日日本舉辦的產品發表會上，除邀請竹內結子現身說法外，更在介紹影片中，特別將這次商品廣告夢幻拍攝地點「台中高美濕地」呈現給民眾。

商品官網內介紹高美濕地是台灣西岸的生態保護區，位在台中市清水區西側，橫跨濕地區的木棧道可讓遊客自由進入，夕陽西下時水面如明鏡，形成美麗畫面，濕地上棲息各種鳥類、魚類、甲殼類、無脊椎生物等，是相當適合賞鳥與濕地觀察等活動的重要生態保護區。

雖然已是國際知名景點，但很多民眾都反映設施還需要再加強。市議員楊典忠表示，濕地生態觀光的單月遊客量已超過十萬人次，有民眾反映，高美濕地的無障礙通道斜坡太陡、海堤階梯太高等問題，讓人感到美中不足。

楊典忠表示，高美濕地無障礙斜坡通道是水利署三河局巡查車輛使用的車道，對於一般輪椅族使用稍嫌過陡，若無人協助攙扶恐造成危險，市府應改闢一條符合建築技術規則中無障礙設施規範的通道。希望市府除了儘速改善高美濕地無障礙通道外，無障礙廁所、哺乳室、國際化導覽設施都要一併改善。