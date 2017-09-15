〈中部〉雲林抓髒亂點 即日起市容總體檢

2017-09-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣環境保護局即日起一個月內展開「市容總體檢計畫」，強力全面性巡查縣轄內重要道路、市區環境清潔維護狀況，即時通報、並限期改善、複查裁處，不論公部門或私人，只要複查不過，就會開罰單。

公有地長雜草 民眾投訴無門

雲林到底髒不髒？公園、空地、道路兩側及分隔島經常長滿雜草，垃圾丟包情形普遍，到處都有髒亂點，環保局表示，當市容髒亂不堪成為雲林標籤，背負著罵名的是每一位縣民。

國內道路及周遭環境常因屬不同部門管理，各單位本位主義作祟，發生髒亂紛紛撇清責任，以斗六市為例，主要的外環道路大學路及明德路就分屬斗六市公所、縣政府及公路總局所管理，市公所與縣府也有各自維護的公園綠地，當公有地草太長，市民不是投訴無門就是各單位互踢皮球，但對市民而言，政府只有一個，垃圾、雜草只要有人清即可。

環保局副局長張喬維表示，為加強公私領域髒亂點處理及道路維護的強度與速度，將針對縣轄內重要道路、市區環境做全面性的清潔維護狀況總體檢，透過與鄉鎮市公所建立的夥伴關係，由各鄉鎮市公所執行前期清查、溝通協調處理髒亂點或道路，環保局增加重要道路稽、巡查頻率，透過橫向溝通快速將髒亂情形匯報相關權管機關進行改善，或函請私部門及個人限期改善。

先開勸導單 複查不過就開罰

張喬維強調，發現髒亂會先開立勸導單，視情況要求一至二週內完成改善，複查未改善者將依「雲林縣環境清潔維護自治條例」或「廢棄物清理法」處一千二百元以上六千元以下罰鍰，並得按次處罰。