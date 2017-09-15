〈中部〉35年不見 阿里山新美國小校友找到恩師

2017-09-15

臉書大神幫忙 師生月底重逢

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉新美國小校友溫秀球，感念小學導師吳美仁培育之恩，卻苦無聯絡訊息，上個月十七日將留存卅多年老師照片上傳臉書求助，日前終於如願找到恩師；吳美仁退休多年，深刻感動仍有學生記得她，覺得「在山上教書的畫面都回來了」；溫秀球等人緊鑼密鼓籌備卅五年來首次同學會，希望師生月底能共聚一堂。

得知網路尋人 老師誤為詐騙

吳美仁是民國九十四從雲林縣文生中學退休，她說，本月十一日得知有學生在網路尋找她，起初以為是詐騙集團，直到看過內文，確定是以前教過的學生，立即主動聯絡，進而受邀加入學生組成的網路通訊群組。

吳美仁說，早年山區教育資源貧乏，才至新美國小貢獻所學，有次上山遇颱風侵襲，新美村通往阿里山公路的聯外道路中斷，她憂心學生安全，輾轉至車程多半天的大埔鄉兼程返校，確定學生平安後才放下心來。

溫秀球回憶，吳老師常於假日留在山上指導學生功課，共赴深山採木瓜、香蕉等當作娛樂，還會沖洗寒、暑假至國內外旅遊的照片送給學生，介紹當地風土民情，讓極少機會下山遊覽的同學獲益良多。

溫秀球說，她畢業後，與轉赴他校服務的吳老師失聯，月前與同學閒聊，認為教師節將屆，想與老師相聚，就在臉書發文並張貼老師的照片，請網友協尋，但因本身不善打字操作，只註明「這位美女現在在何處」，宣傳效果不彰。

山上教書6年 吳美仁受推崇

比溫秀球小四屆的方玉麗看到文章，憶起當年進村道路都是泥土路，曾有老師上山教書，沒幾天因交通不便，哭著下山轉赴他校任職，吳老師則一待就是六年；方幫溫轉文到「我是嘉義人」等臉書社團，寫下吳對偏鄉的貢獻並註明吳的姓名、可能居住地等，幸運得到吳教過的學生提供線索，完成尋人任務，相當開心。