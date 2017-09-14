〈南部〉台灣設計展暖身 18裝置藝術吸睛

2017-09-14

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市的古蹟區最近很藝術，除了赤崁樓廣場草地有大批羊群進駐，台灣設計展活動之一的「與城市共舞─街角裝置藝術」，也在各展館周邊的古蹟區附近設計十八個裝置藝術，近日作品陸續完工，引來民眾目光及討論，提早為月底即將登場的台灣設計展暖身。

六十隻白色小羊 進駐赤崁樓

慶祝英商德記洋行一百五十週年，文化局將當代藝術作品引進古蹟區，希望創造古蹟的新話題，吸引民眾一起親近古蹟與藝術，首波即由英國曼徹斯特大都會大學博士候選人蔡坤霖創作的「詩步領羊」打頭陣，六十隻白色小羊進駐赤崁樓廣場的草地，成為民眾拍照打卡的新賣點，後續這些羊兒還將巡迴其他古蹟與德記洋行展出。

卅日至十月十五日展出

而台灣設計展將於本月卅日至十月十五日在台南市展出，以成功大學舊圖書館為主展館，串連藍晒圖文創園區、吳園藝文中心、文創PLUS─台南創意中心、台南文化創意產業園區、321巷藝術聚落及C-Hub成大創意基地，多數都是歷史建築或古蹟區，市府以「整個城市都是展場」的概念，不僅展館內有八百位設計師共約一千五百件作品，周邊也邀集三十位台南在地的設計師，創作十八件街角的裝置藝術，預計十五日就會全部完成，當代藝術創作與古蹟相映襯，已吸引不少路過民眾拍照分享。

文化局長葉澤山表示，以古蹟為展館、規模擴及一個主場館及六個衛星展館，都是今年台灣設計展最大特色，展覽期間將有免費接駁車，可遍覽各景點的作品。