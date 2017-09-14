〈南部〉防登革熱列管120空地 將闢停車場

2017-09-14

年底前可增3千個汽車停車格

〔記者劉婉君／台南報導〕市區假日停車位一位難求，為了改善停車空間不足的問題，交通局看上因防治登革熱清查列管的空地，協調地主同意闢建為停車場，包括中西區、東區、南區、安平區、永康區、後火車站周邊，預計年底前可增加三千個汽車停車格、一千兩百個機車停車格，也有助於南市登革熱防治。

市府為了防治登革熱，針對全市公、私有空地展開地毯式清查，而交通局想要增加市區的停車格位，卻苦於公有土地不夠，便將腦筋動到這些空地上，從中評估適合的土地位置與停車需求，希望能取得地主同意，媒合業者或由區公所認養，將空地改建為停車場，年初推動以來，目前安平區、南區都已因此增加兩處停車場，永康區東橋七路接近中山南路口的停車場，也在七月上旬簽訂認養契約，將在近期完工啟用。

台南市停車管理處秘書陳英傑表示，停車需求大的中西區、東區、南區、安平區、永康區，共有約兩千一百筆的空地，適合做為停車場的土地約有三百六十筆，大部分屬私人土地，經停車管理處動員逐一徵詢地主的意願，甚至曾被當成詐騙集團掛電話，共有一百廿筆列管土地可增闢停車場。

陳英傑指出，對於私有土地，經評估若有收費潛力，市府會在地主同意下，媒合業者開闢為收費停車場，或由區公所認養代管方式闢建。目前後火車站周邊，除了已啟用的大學路停車場可停放一一六輛汽車、一一一輛機車，最近還會增加兩處總計八十六個汽車停車格、六十個機車停車格，應可紓解台南火車站前站及北門商場停車不易的問題。另外，中西區司法博物館旁也將增設一處約卅個停車格位的停車場。

東區德光活動中心旁、林森路二段九十一巷、裕誠街裕和五街口及德昌路一九六巷等四處停車場，也可望在九月底完成啟用，預計增加一○二個汽車停車位、廿五個機車停車位。

四年內 增汽、機車共萬個停車位

而配合前瞻基礎建設計畫，全市預計在四年內增加汽、機車共一萬個停車格位。

交通局長林炎成表示，私有閒置土地提供公部門認養，將可享免地價稅優惠，若申請做為公共收費停車場，依據停車場法與土地稅法，得以較低稅率課徵地價稅，目前市府也有訂定相關獎助辦法。