〈南部〉國際塑橡膠展、水展 吸萬名買家

2017-09-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕首屆台灣國際塑橡膠暨複材工業展及第四屆台灣國際水展，昨在高雄展覽館同場開幕，兩展共有二八二家廠商參展，完整呈現台灣塑橡膠、水資源兩大產業鏈，預計可吸引國內外近萬名買家參觀。

總統蔡英文、高雄市長陳菊，昨天都專程出席開幕式，小英表示為了這場盛會，特別重新規劃行程，來到現場後感覺不虛此行、來對了。

經濟部次長楊偉甫指出，去年台灣石化業（含塑橡膠）產值達一．五七兆元，約佔台灣產業總產值十三％，可看出石化業對台灣競爭力的貢獻，輔導產業翻轉升級是目前蔡政府最重要的經濟政策目標之一。

外貿協會說明，首屆塑橡膠展有來自奧地利、愛爾蘭、瑞士、日本、泰國等九國外商共襄盛舉，層面涵蓋石化、塑橡膠、複材產業等供應鏈，展覽主軸為高值化與循環經濟，以因應全球發展創新材料與資源再利用趨勢。

現場展覽內容涉及電子、運輸、醫材、建材、食品包材、運動用品等，有複材原料、大型機組，也有小型無人機、太陽能車、智能餐車等貼近生活的產品。

水展部分有最新水處理設備、輸送儲存系統、水五金、淨水設備、智慧水網管理技術等；外貿協會昨也與自來水公司共同宣佈，成立台灣水資源A-TEAM，透過結盟力量輔導產業並優化產能，建構台灣成為全球水科技研發與供應重地。

外貿協會指出，兩展共有近七十國、超過八百位買主觀展，連同國內業者，估算可吸引近萬買家；塑橡膠展展期到九月十六日、水展到十五日，業者憑名片免費換證進場，一般民眾須購票（八十元），十二歲以下孩童謝絕入場，詳情可至官網查詢。