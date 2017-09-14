〈南部〉腸病毒就診數 比去年暴增2倍

2017-09-14

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄雖然尚處於腸病毒流行期，但到目前為止，儘管就診人次比去年暴增近兩倍，尚無重症及死亡案例。衛生局分析，這要歸功家長及早發現子女有異狀而就醫，醫療院所也仔細診療，避免孩子病情加重。

衛生局強調，去年七月，全國各縣市腸病毒疫情尚未流行，但今年七月，中北部已升溫，高雄學生於暑假前去旅遊而感染，高雄因而於八月開始流行，所以衛生局在開學前夕，積極舉辦宣導活動。

不過，以今年第三十三週至三十六週為例，每週就診人次在一千一百至一千四百之間，但去年同期都沒有破千，在八百至九百之間。

儘管今年就診人次是去年將近兩倍，卻沒有重症及死亡病例，衛生局認為這要歸功家長及早發現子女有異狀而就醫，醫療院所也仔細診療，免於孩子病情加重。

衛生局表示，去年一整年，全國有三十三個重症病例，其中一人死亡；高雄有四個重症病例，幸無人死亡。今年至九月十一日，全國僅九個重症病例，已經有一人死亡；高雄既無重症病例，也無人死亡。

衛生局提醒，家長也可能是腸病毒傳播媒介，接觸幼童前，務必用肥皂將雙手洗乾淨、換衣服，也要督促幼童常用肥皂洗手，特別是便後及飲食前；幼童常使用的玩具及遙控器等物品，務必以稀釋的漂白水消毒。