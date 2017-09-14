〈南部〉里鄰整編將少100里 各里「爭名」較勁

2017-09-14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市里鄰整編計畫進入最後檢核階段，估計現行七百五十二個里，將減少一百多里，鄰數約減少一半，至於合併里名，里長「爭名」較勁，各區「喬」定作法不一，不乏各取一字配對，或取當地舊地名，或抽籤決定都有，更將首度出現三個字的里名，民政局強調尊重地方協調，預計本月定案出爐。

本週是鄰數調整最後期限

民政局預定作業期程，這週是鄰數調整最後期限，少數被審查整編計畫專案小組退回再議的區公所要完成提報，待檢核確認後，整編計畫將於近期內送市政會議通過，里名更名剛好提送將於九月廿二日開議的市議會第二次定期會審議，今年底提送內政部，明年五月核定實施，明年里長選舉就適用新選區。

1萬4686鄰 將減少一半

由於里鄰調整牽動里長選舉，反彈不小，全市七百五十二個里，將減少一百多個里，而目前一萬四千六百八十六鄰，則將減少一半左右；「被整併」的里長吐苦水，至少爭取原里名不是在自己最後一任走入歷史，各區公所協調頗費勁。

人口數與里數比例不合理 才調整

其中，中西區屬市區人口密集區，衝擊最大，現行三十八里將減至廿里，二至三個里合併後，出現的新里名有十個。中西區長陳勝楠不諱言，中西區屬舊城區，早期現況沿襲下來的里鄰崎嶇分布繁雜，人口數與里數比例不合理，趁這次機會適當整合方正以利地區發展，里名以地緣歷史為優先考量，例如「赤崁」、「永華」、「郡王」里名都保留下來，若取單字合併、抽籤、擲筊方式決定不具意義。例如萬里、公正、青年里合併，以當地信仰中心府城隍廟取名「城隍里」。

另外，北區將由現行四十三里調整至三十三里，里名由當地里長自行協調或區公所協調「折衷版」，例如興北、大山、大仁里，合併里名將取「大興里」。

民政局表示，南市行政區劃調整議題在南縣市合併後備受關注，一○一年十二月訂定「台南市里鄰編組調整辦法 」，因顧及不讓民眾多次換發身分證及相關文件造成不便，原打算等「行政區劃法」通過後，區、里、鄰一併調整，因立法院遲未通過「行政區劃法」立法，而南市里鄰編組有總量管制，在新興都會區人口群聚，大量住宅建物相繼興建下，以致原有里鄰長服務範圍及數量急遽增加，造成服務能量不均及編組配置不合理現象，影響服務品質，因此進行整體檢討，尋求資源合理分配，並減輕財政負擔，以利推動地方發展。