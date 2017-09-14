〈南部〉幫牠蓋家 台灣首見蝙蝠棲息果園

2017-09-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局推動「里山倡議」精神，發現旗山南勝及美濃德興社區有「高頭蝠」等五種蝙蝠出沒，號召居民復育蝙蝠生態，居民製作「蝙蝠洞」供棲息，既做生物防治又象徵「福氣」，值得一提的是，過去蝙蝠大多棲息水稻田附近，南勝社區種植玉荷包荔枝，成為台灣調查到蝙蝠棲息果園首例。

美國科學期刊刊載蝙蝠捕食吃農作物的昆蟲，每年為農夫省下三十七億美金（一一一○億台幣）的害蟲防治費用，凸顯蝙蝠對無毒農業深具指標，旗山區南勝社區廣植玉荷包荔枝，以「荔香白玉」聞名，發現荔枝園有蝙蝠出沒，令居民振奮不已。

居民製作木屋充當「蝙蝠洞」，由家戶懸掛在屋簷下，社區另規劃荔枝生態園區，將「蝙蝠洞」懸掛在荔枝樹下，成功吸引蝙蝠進駐棲息，利用蝙蝠一個晚上可吃掉數百隻飛蟲特性，減少農作物的害蟲防治用藥。

另美濃區德興社區是高雄一四七美濃米的主要產區，近來社區居民凝聚共識，家戶門上懸掛「蝙蝠洞」，要恢復過往豐富生態，兼顧精緻良質稻米經營，每到傍晚天上可見上千隻蝙蝠，盤旋美濃溪畔吃蟲子，蔚為社區奇特景觀。

值得一提的是，民眾以為蝙蝠住在山洞，其實蝙蝠會利用建物縫隙當居所，甚至連人也不怕，直接就住在屋簷下，連原本居住的鳥兒長大離去，蝙蝠乾脆就搬到鳥巢居住，令人嘖嘖稱奇。

台北市蝙蝠保育學會研究員徐昭龍表示，旗美地區生態豐富，吸引蝙蝠棲息，以旗山南勝社區五種蝙蝠最多，如小型常見「高頭蝠」等，棲息在樹皮裂縫、樹洞、民宅，白天蜜蜂幫忙果樹授粉，晚上蝙蝠出沒幫忙吃害蟲，成為天然除蟲幫手，人類與生態共存。