〈南部〉台東波浪屋招商 二度公告

2017-09-14

標租至21日截止

〔記者張存薇／台東報導〕歡迎更多團隊加入原住民文化創意產業發展行列，台東縣政府昨天二度公告，位於台東市鐵花特色商圈的「波浪屋」商品展售區標租，縣府原住民族行政處說明，上週第一次公告開標後，許多有意進駐團隊資料不全，如未提供經營企劃書、完稅證明等相關資料，第二次公告標租日期至廿一日止。

以原民文創產業優先

原住民文化創意產業聚落商品展售區因波浪造型屋頂、而被暱稱為「波浪屋」，原民處表示，這棟四層樓鋼構建築，規劃十八個店鋪，除一號店鋪作為縣府扶植原住民文創設計產品的銷售平台外，其餘十七間店鋪坪數從三．九坪至四十六坪不等，分為十四個標案，每間店鋪每坪月租金七百元、管理維護水電費為每坪每月兩百元，每間店鋪月租金從三千五百多元至四萬多元不等，租期為三年。

簽約後進駐第一個月裝修期免租金，原民處表示，經營以原住民文創產業為優先，投標後將資格審查評選，由符合條件團隊進駐，其中一到三樓可作為文創設計工坊、DIY等展售區，四樓為半開放空間，可經營輕食小館。

原民處說明，若租用坪數小於十三坪、且三年租金合計低於一百萬元以下空間者，廠商需填寫經營企劃書表格；若欲租用十三坪以上、或三年租金合計達一百萬元以上空間者，則需提出經營企畫書，內容包括經營團隊簡介及經營實績、空間規劃、財務規劃、營運管理計畫等，詳情可洽（089）320112、341211原民處部落經濟科。