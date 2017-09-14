〈台北都會〉不給錢修古蹟？ 文化部槓北市府

2017-09-14

文化部：近2年補助1.5億 卻未積極執行

〔記者凌美雪、郭安家、張凱翔／台北報導〕市長柯文哲日前說，文化部「指定古蹟又不給錢維修」，文化部昨反駁指光民國一○五、一○六年核定給北市府文資相關補助款就超過一．五億元，包括協助成立文資專責單位及專業服務中心，但北市府卻未積極執行，盼市府善用文化部提供的政策工具與資源。

但台北市文化局副局長田瑋昨晚反擊，指市府針對錦町宿舍群、北投中心新村分別申請前瞻基礎建設一．八億元、兩億元經費，但「核在紙上」，前瞻計畫過了卻未通知北市領錢；青山宮地層下陷七百萬元修繕費沒下來；穆斯林清真寺申請兩千三百萬元修繕計畫也被文化部打槍，市府過去常用第二預備金修繕文資，呼籲文化部不要打嘴砲。

文化部昨罕見發文公開回應北市府，並舉實例表示，北市內雖有超過四百處文化資產，但其中由中央或國營事業主管者，皆由中央單位負責預算編列，包括推動台北機廠、北門旁鐵道部、齊東街日式宿舍及空軍總部等文化資產修復再利用，就將投入超過七十億元。

文化局：文化部撥款多是修中央管古蹟

對此，田瑋說，台北機廠、北門旁鐵道部、齊東街日式宿舍產權都屬於中央，核發款項後由北市府代為修繕，意即文化部撥款幾乎都是修繕他們自己的房屋、國（公）有地建物，但柯市長日前所指「指定古蹟又不給錢維修」是私人文化資產，為何文化部不全額補助修繕費？希望文化部不要混淆視聽。

文化部則強調，新版「文資法」就是為了解決過去文資保存所面臨的問題，完備法律機制，未如北市府所稱「降低提報門檻」等情事；而且文資法修法完成後，也寬列預算增加補助，亦非如北市府所言未有相關配套。