〈台北都會〉北市焚化廠售電小額回饋 里辦怨勞師動眾

2017-09-14

5個區都回饋不到二百元

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市焚化廠首度辦理售電回饋，發給「專用垃圾袋抵價券」及「7-Eleven商品卡」，對象為內湖、南港、文山、士林及北投區等焚化廠附近在籍里民。有里長批評，為二百元不到的小額回饋勞師動眾，不僅不符比例，更造成里辦公處負擔。環保局說，金額雖少仍不無小補，會儘量減少里辦作業量。

根據售電及代處理垃圾收入回饋，內湖、南港區每人可領取卅五元「專用垃圾袋抵價券」及卅八元「7-Eleven商品卡」；文山區可領九十元垃圾袋抵價券、九十九元商品卡；北投、士林區可領六十五元垃圾袋抵價券及七十一元商品卡。

碧山里長建議回饋水電費

內湖區碧山里長呂之杞表示，內湖區每人領取回饋僅七十三元，卻得花費龐大印刷成本，還要勞師動眾，根本不成比例，還不如回饋水電費，省去麻煩，質疑環保局是為配合民代兌現政見才推行政策，更點名民進黨市議員林世宗於臉書發文昭告天下，把政策當成自己政績，擺明是「刷存在感的政治行為」。

內湖區大湖里里長洪美惠則說，里長都還沒接獲環保局通知公文，議員卻先於臉書張貼，只為回饋少許補貼，「多浪費成本」，又加重既有里辦公處負擔。

士林區岩山里長王芝安指出，與其花小錢補貼，不如用於垃圾減量或建制更好的空氣過濾系統，增加清潔人力。

林世宗回應，該政策若得不到多數議員支持，如何成行？環保局副局長蔡玲儀表示，回饋金額雖少，還是不無小補，會儘量不增加里辦作業量，環保局已向回饋地區議員發公文，林世宗關注環保議題而在臉書公布，里長因需要敲定發放時程才未收到公文，預定週五前會與回饋地區所有里長完成聯繫。