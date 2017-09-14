〈台北都會〉北市獎停空間私用 再不改年底強拆

2017-09-14

25案違規仍未改善

〔記者黃建豪／台北報導〕北市府獎勵民間增設公用停車空間，從一九八八年起核准建案有獎勵停車（簡稱獎停）空間，卻發現不少建案不做停車場，擅改為大廳、辦公室等使用，市長柯文哲上任後嚴格列管，每月重罰十二萬元，今年八月甚至在網路公布違規大樓名單、所有權人，但仍有廿五案違規不為所動，市府出狠招，宣告今年底前須改善完成，否則強拆。

北市目前仍有十七個獎勵停車空間違規案，另有八件私設停車位違規案，因長年不願改善，柯指示「加強裁處」。

建管處統計，從一九八八年北市府為鼓勵建築物增設公用停車空間，訂定「台北市建築物增設室內公用停車空間鼓勵要點」後，北市共有一二八○件領有使用執照的獎停案件，其中四九一件違規，直到去年十二月仍有四十一件未改善，北市府發文要求限期改善後，截至今年九月，仍有廿五件未改善。

建管處八月上網公告廿五案違規名單，從地址、所有權人、起造人到違規行為全部公開，發現違規大樓多為住商混合大樓的管理委員會擅自當做管委會辦公室，另有當成營業餐廳、私人住宅、韻律教室等離譜用途。

建管處正工程師洪德豪表示，這些違規案件已依「建築法」最重裁處，每月開罰十二萬元，八月則依市長要求，將違規名單在網路上公告，洪德豪強調，今年內一定會處理完畢，預計年底將針對違規案件執行斷水、斷電，若所有權人不願配合拆除或改善，建管處將進場強制拆除。