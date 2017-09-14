〈台北都會〉學幼童車擴大攔檢 5輛違規挨罰

2017-09-14

以娃娃車接國小童最多

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局於開學後出動學幼童車聯合稽查小組，於放學時段實施學童課後接送車擴大聯合稽查，鑑於今年初發生賞櫻團遊覽車及日前阿囉哈客運事故造成嚴重傷亡，稽查重點加強查核安全門能否正常開啟、滅火器是否在有效期限等，稽查結果，以用娃娃車接送國小學童的違規方式最多。

教育局幼教科長李幼安說，日前在土城區廣福國小前共攔檢廿一輛學幼童接送車輛，共計五輛違規，其中兩輛違規兩項，違規情形為三輛使用未經核准備查車輛（各罰鍰六千元）、一輛客貨車超載（罰鍰三千元）、一輛持普通駕照駕駛幼童專用車（罰鍰一千八百元）及兩輛安全門蜂鳴器失效 （各罰鍰九百元）。

李幼安強調，新北市教育局辦理課後接送車輛稽查頻率為全國之冠，每週至少安排三至四次稽查，統計今年元月以來至八月底止，實施路邊臨檢共計一○九次，其中查獲十三輛違規幼童專用車、廿九輛違規補習班車輛。補習班車輛常見違規事項為超載及未經教育局核准備查，另幼童專用車常見違規樣態為違規載送七歲以上學童、無隨車人員及滅火器逾期。

據校務人員指出，幼童車業者為增進車輛使用效率，會把幼兒園的娃娃車在國小上、放學時間違規載送國小學童，家長若要為自己子女安全著想，建議自行檢視所託業者的使用車輛是否符合規定。