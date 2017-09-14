〈台北都會〉選手村轉社宅 150戶租林口人

2017-09-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕世大運落幕，位於新北市林口區的選手村將全數轉作「只租不售」的社會住宅，內政部營建署與新北市政府一度為接管問題產生爭議，日前雙方開會定調，選手村由未來成立的國家住宅及都市更新中心營運管理，三千戶社會住宅擬保留五％、約一百五十戶供林口居民申請，最快明年中公告承租資格，辦理出租作業。

內政部指出，世大運選手村將是全台最大的社會住宅基地，總戶數三四○八戶，目前規劃其中四百戶為青創基地，公益空間包含非營利幼兒園、身心障礙者庇護工場、婦幼中途之家等新北市社會福利設施，實際出租約三千戶。

改建工程一年內完工

城鄉發展局住宅發展科科長鄭健志表示，內政部和新北市政府達成共識，希望北市府改建工程盡快進行，一年內完工，營建署與新北市政府將共同討論承租辦法，最快明年中公告資格，目標明年底或一○八年初入住，中央同意參考新北市社會住宅承租條件和租金訂定標準，並保留一定比率給在地居民，原則上保障五％給林口區民眾申請，未來視需求研議是否放寬資格。

議員建議放寬申請資格

市議員蔡淑君說，選手村興建期間造成居民困擾，她在議會質詢時，要求市府保留「不得低於五％」的社宅回饋地方，現在僅爭取到最低標準，若能再提高比率，對民眾是一項福利，她建議除了以設籍為標準外，應放寬申請資格，造福在林口就學或就業的青年。

另外，日前台北市長柯文哲拋出選手村做街友安置中心的構想。市長朱立倫表示，選手村將移交內政部營建署，全數轉作社會住宅，目前沒有街友收容中心的規劃，當地也不適合，街友真正的問題，不是安置中心，新北市境內有三處安置中心，最大問題是街友不願接受安置。

鄭健志說明，會議沒有觸及街友安置中心議題，但社會住宅承租對象其中三十％為經濟弱勢優先戶，包含街友在內，符合資格者可提出申請。